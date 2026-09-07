Aéronautique : 150 postes restent à pourvoir en Normandie à la rentrée

La filière aéronautique accélère ses recrutements. Depuis le début de 2026, le réseau Normandie AeroEspace (NAE) a recensé 420 ouvertures de postes chez ses membres, dont 307 chez les grands donneurs d’ordre et 123 dans les PME. Le recensement n’étant pas exhaustif, il donne néanmoins une mesure des besoins en compétences de cette industrie.

À la rentrée, 150 offres restent ouvertes chez 40 entreprises, avec une forte dominante de CDI (75%). Les besoins se répartissent à parts égales entre opérateurs, techniciens et ingénieurs.

Pour rapprocher les candidats des employeurs, NAE poursuit son Tour Emplois avec quatre rendez-vous à Rouen, Caen, Le Havre et Flers.

Quatre rendez-vous en Normandie

À Rouen, le 10 septembre, le rendez-vous «24 heures pour l’emploi» se tiendra au Zénith de la Métropole Rouen Normandie, de 10h à 17h, avec notamment ArianeGroup, Revima et Ressorts Masselin.

À Caen, le 15 septembre, le Centre de congrès accueillera le même événement, de 10h à 17h, avec la présence de Safran Data Systems.

Au Havre, le 1er octobre, le rendez-vous se déroulera au Carré des Docks, de 10h à 17h, avec Groupe ADF et Revima.

Enfin, à Flers, le 19 novembre, le Forum des métiers et de l’emploi se tiendra au complexe sportif Saint-Sauveur, de 10h à 17h, avec Aria-Seprolec Group, Cotral Lab France et Thermocoax.

Les profils recherchés vont de la fabrication et de la maintenance à l’ingénierie, aux achats, à la data et aux systèmes. Le réseau estime par ailleurs que la filière recrutera 2 500 personnes par an jusqu’en 2030, du CAP au Bac+8.

Au-delà des recrutements immédiats, la filière mise aussi sur la formation pour répondre à ses besoins de long terme. NAE s’appuie sur 23 établissements d’enseignement membres et son réseau rassemble 185 entités, représentant plus de 25 000 salariés et 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.