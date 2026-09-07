C’était une visite très attendue. Sébastien Martin, ministre de l’Industrie, était, en fin de semaine, dans le Pas-de-Calais, à Billy-Berclau, afin d’inaugurer le nouveau centre de Recherche & Développement d’Atlantic nommé HPTC (Heat Pump Technology Center). Un investissement de 29 millions d’euros – sur les 130 millions investis par le groupe Atlantic sur les dix dernières années – qui doit poursuivre le développement de l’outil industriel d’Atlantic, déjà leader en France et en Europe sur le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

L’indépendance de la France

Cette «usine à côté de l’usine» de 8 000 m² fonctionne avec 140 collaborateurs. L’usine d’Atlantic représente 450 collaborateurs sur 27 000 m². Cette proximité immédiate entre les deux locaux permet à Atlantic de «maîtriser l’ensemble du cycle de vie des produits» et de travailler de concert beaucoup plus facilement, précise Damien Carroz, le président du groupe Atlantic.

Une maîtrise essentielle à l’heure où les besoins en chauffage et climatisation se font plus importants face aux changements climatiques. «C’est un secteur d’avenir» selon les mots de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Ce nouveau centre va permettre d’augmenter la production, qui atteint déjà 120 000 produits par an. De quoi fait sourire le ministre de l’industrie Sébastien Martin, qui soutient haut et fort que «le pays a besoin d’industries pour asseoir sa souveraineté, son indépendance et sa puissance» au niveau international. Un message bien entendu par Atlantic, qui se prépare déjà à poursuivre son développement interne au sein de ses locaux de 27 000 m², prêt à accueillir des salariés et des machines.