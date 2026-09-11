Officiellement lancée le 29 janvier 2026 sur le campus de l’Universite de Technologie de Compiègne , en présence de Claire Rossi, directrice de l’UTC et d’Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School, la Chaire «Le futur du management de projet» a pour ambition de redéfinir le management de projet pour une performance durable dans un monde complexe et incertain. Objectif : rapprocher la recherche et la pratique en abordant les questions de résilience et de robustesse, d'humain et de collaboration, ainsi que d'innovation et d'efficacité, au sein d'un réseau d’experts et d’industriels engagés sur ces enjeux. Les premiers mécènes partenaires de ce programme innovant sont Renault et Saint-Gobain

«Cette collaboration vise à générer des perspectives uniques dans des domaines clés tels que la conception organisationnelle, la gestion des contrats et les achats. Cette initiative explore les facteurs clés qui façonnent l'avenir du management de projet, notamment la complexité, la diversité, les technologies émergentes, l'intelligence artificielle, les conditions de travail et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE)», expliquent Thierry Gidel, professeur de management de projet et d’innovation à l'UTC et Paul Gardiner, professeur titulaire de management de projet et d'innovation à Skema Business School.

Un pont entre recherche et industrie

Vincent Toni a intégré Saint-Gobain pour améliorer la maturité « management de projet » du Groupe et de la Business Unit Digital International, en accompagnant et en abordant des sujets transversaux tels que la conduite du changement dans les environnements non numériques, l'utilisation de l'IA pour la performance financière, etc. «Dans le paysage actuel des projets, marqué par une complexité et une incertitude croissantes, une performance durable exige une réflexion nouvelle et de former une nouvelle génération d'ingénieurs capable de faire face à ces transformations».

Les acteurs de cette Chaire peuvent, en effet, bénéficier de recherches de pointe pour anticiper et s’adapter aux transformations du management de projet, mais aussi contribuer à la formation des talents de demain, en particulier les futurs diplômés, en favorisant l'interaction entre académie et entreprises. «Nos futurs ingénieurs ont besoin de cadres théoriques, d'outils et de méthodes. On ne les attend pas que sur les aspects techniques, conclut Thierry Gidel. Ils doivent être en mesure de mener les conduites du changement».