En 2025, plus de 38 000 spectateurs ont franchi les portes du cinéma municipal d’Abbeville Le Rex-centre culturel, qui vient d’obtenir le renouvellement du classement art et essai et le label 15-25 ans :



Une solide réputation pour ce cinéma municipal

«Ce chiffre témoigne de votre fidélité, mais aussi de l’attachement des habitants à ce lieu qui est bien plus qu’un cinéma», a souligné Angelo Tonolli, le maire d’Abbeville lors du lancement de la dixième saison. Au film des années, il s’est taillé une solide réputation par la qualité des œuvres présentées dans les grands festivals, des films rares, des documentaires, du cinéma de patrimoine, des grandes sorties attendues par le public…

Sans oublier, le ciné-gaming où les spectateurs sont invités à participer à une session de jeu collective, le ciné-dating où ils peuvent librement donner leur avis sur les films, le vidéo-club qui permet au public de prendre le pouvoir sur la programmation, le traditionnel marathon de l'horreur ou le grand samedi des enfants, devenu incontournable. A noter que les tarifs sont passés de 5 à 6 euros (3 euros pour les étudiants, les lycéens, les collégiens et les moins de 16 ans) : «Le Rex demeure l’un des cinémas de trois écrans les moins chers de France, avec la volonté de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture», a t-il précisé.

En ouverture de saison, ce samedi 12 à 17 heures, un apéro culte Le bon, la brute et le truand de Sergio Leone, qui fête ses 60 ans, précédé d’un quizz sur le western et suivi d’un apéro offert (4 euros pour tous) et ce dimanche 13 à 16 heures un concert : André Rieu «Viva Maastritcht» au tarif de 14 euros.

Cinémondes et partenariats

Le festival du film indépendant Cinémondes reviendra du 13 au 18 octobre, avec plus de cinquante films venus de quinze pays. Le réalisateur Robert Guédiguian ouvrira le festival avec son film Une femme d’aujourd’hui avec Marilou Aussilloux et Ariane Ascaride. Une grande rétrospective sera consacrée à la réalisatrice Claire Simon, qui sera l’invitée d’honneur. Pour finir l’année, du 19 au 27 décembre place à la rétro 2026 des films les plus marquants au tarif de 4 euros.

Cette saison sera également riche en partenariats : service santé, centre communal d’action sociale, pôle patrimoine, scènes d’Abbeville, fête du cirque, ligue des droits de l’homme… Citons la diffusion ce mardi 15 septembre de Au bord du monde de Guérin van de Vorst et Sophie Muselle dans le cadre de la thématique «santé mentale et hôpital psychiatrique», en partenariat avec le centre hospitalier d’Abbeville.