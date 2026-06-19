Chauny-Tergnier-La Fère relance l’opération Ciné d’été

Cette initiative permettra aux jeunes de moins de 25 ans résidant dans l’une des 48 communes du territoire de bénéficier de places de cinéma à tarif réduit durant la période estivale. Pour cette édition 2026, 2 000 contremarques sont mises à disposition par l’agglomération. Elles donnent accès à une place de cinéma au tarif de 1,50 euro, utilisable du 15 juin au 15 septembre 2026. L’offre est limitée à deux tickets par personne sur l’ensemble de la période.

Plusieurs points de retraits

Les contremarques sont disponibles depuis le mercredi 10 juin 2026 et peuvent être retirées au siège de la Communauté d’agglomération, dans les mairies des 48 communes selon leurs horaires d’ouverture, ainsi que dans plusieurs structures locales, notamment le Point Information Jeunesse à Chauny, le centre social « Au fil de l’eau », la médiathèque « L’Oiseau Lire » et la bibliothèque SNCF à Tergnier, ou encore l’Espace France Services et le Pôle Enfance Jeunesse à La Fère.

500 contremarques supplémentaires prévues à l’automne

Une seconde opération est par ailleurs prévue à l’automne. Elle proposera 500 contremarques supplémentaires dans le cadre de "Ciné d’automne", organisé pendant les vacances de la Toussaint. Avec cette initiative, la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère entend faciliter l’accès au cinéma pour les jeunes du territoire, en partenariat avec les communes et les structures de proximité chargées de la distribution des contremarques.



