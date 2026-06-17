Projections gratuites, écran géant installé entre les arbres, transats, ambiance sylvestre… Branche & Ciné propose une expérience immersive où la forêt devient un véritable cinéma. Chaque soirée mêle cinéma, nature et rencontres, avec des animations gratuites : balades commentées , jeux en bois , concerts , ateliers , quizz , ou encore échanges autour du patrimoine du château de Pierrefonds.

Pour cette 8e édition, le festival posera son écran géant en forêt de Compiègne le 26 juin 2026 et au parc du château de Pierrefonds le 10 juillet. Tucker and Dale fightent le mal, La Guerre des boutons, Le Robot sauvage... une sélection éclectique pour toucher tous les publics.

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