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Branche & Ciné 2026 : Une expérience de cinéma plein air à Compiègne et Pierrefonds

Du 26 juin au 12 juillet 2026, les forêts se transforment en cinéma avec le festival Branche & Ciné, organisé par l’Office national des forêts. Une soirée de cinéma plein air est prévue à Compiègne et une autre au parc du château de Pierrefonds, pour une expérience unique !

© Branche & Ciné

© Branche & Ciné

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 17 juin 2026 - Mis à jour le 17 juin 2026

Projections gratuites, écran géant installé entre les arbres, transats, ambiance sylvestre… Branche & Ciné propose une expérience immersive où la forêt devient un véritable cinéma. Chaque soirée mêle cinéma, nature et rencontres, avec des animations gratuites : balades commentées , jeux en bois , concerts , ateliers , quizz , ou encore échanges autour du patrimoine du château de Pierrefonds.

Pour cette 8e édition, le festival posera son écran géant en forêt de Compiègne le 26 juin 2026 et au parc du château de Pierrefonds le 10 juillet. Tucker and Dale fightent le mal, La Guerre des boutons, Le Robot sauvage... une sélection éclectique pour toucher tous les publics.

En savoir plus sur le programme.