Construite sous le règne de Saint Louis (XIIIe siècle), la chapelle de Chaalis conserve l’un des plus beaux décors peints à fresque en France au XVIe siècle. Commandé par le cardinal Hippolyte d’Este, abbé de Chaalis, proche de François Ier, ce décor représente une Annonciation, accompagnée, sur la voûte, de représentations des Pères de l’Église, d’apôtres, d’évangélistes et d’anges portants les instruments de la Passion. Réalisées entre 1543 et 1545, elles illustrent l’art maniériste. «Encore trop méconnues du grand public, les fresques de Chaalis justifient à elles seules la visite du site», explique-t-on au domaine.

Pour (re)décrouvrir ce patrimoine, le domaine Chaalis lance une nouvelle expérience immersive dans la chapelle royale : une mise en lumière et narration sonore. L'histoire des fresques, ainsi que celle de l’abbaye et de la chapelle, se découvre désormais grâce à une mise en lumière, accompagnée d'une médiation sonore immersive diffusée par casque, d'une durée d'environ 20 minutes.

«À travers cette opération, le domaine met en lumière l’un de ses trésors : les fresques réalisées, à partir de 1543, par Francesco Primaticcio, dit le Primatice (1504-1570), figure majeure de la Renaissance», précise-t-on au domaine. Pour une expérience unique, cette immersion a été pensée pour le confort du public : coussins de nuque et plaids invitent les visiteurs à profiter pleinement du voyage.



L’animation se déroule plusieurs fois par jour et est comprise dans le billet d’entrée au site. Ce projet a bénéficié du soutien financier de l’Union européenne dans le cadre du programme LEADER du Parc naturel régional Oise–Pays de France, avec le concours de la Région Hauts-de-France.



