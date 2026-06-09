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Le célèbre Blimp de Goodyear survolera le ciel de Beauvais et des Hauts-de-France

Goodyear annonce le début de la tournée européenne 2026 du dirigeable Goodyear (Blimp), une des icônes les plus connues de l'aviation dans le ciel du sport automobile européen, avec des apparitions prévues lors des principales épreuves du Championnat du monde d'endurance FIA (WEC). Il sera de passage dans le ciel de Beauvais le 11 juin. 

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 9 juin 2026 - Mis à jour le 9 juin 2026

En route ! Le Blimp Goodyear, l'iconique dirigeable de Goodyear, est de retour dans le ciel européen cet été, et un spectacle aérien d'exception va traverser la France.  Dans le cadre de ses vols de transfert vers et depuis les 24 Heures du Mans, le légendaire dirigeable survolera plusieurs villes et régions françaises, offrant aux habitants une occasion rare et immanquable d'apercevoir l'un des symboles les plus iconiques du sport automobile.

Au départ de Belgique et en route vers Le Mans, le Blimp entrera dans l'espace aérien français par les Hauts-de-France le 11 juin, une région où Goodyear est profondément ancré avec son site industriel d'Amiens. Le dirigeable survolera Valenciennes, Péronne, L'usine Goodyear d’Amiens, Beauvais et Dreux-Vernouillet avant de rejoindre Le Mans.

Le dirigeable qui opère en Europe est un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT aux couleurs de Goodyear — le plus grand de ce type dans le monde aujourd'hui, avec 75 mètres de long, 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut. Présent dans le ciel depuis les années 1910, «il offre un spectacle fascinant au grand public et assure la couverture aérienne des grandes épreuves motorsport», exprime Goodyear.

La tournée de 2026 marque également une date importante Goodyear en Europe, qui fête ses 75 ans d'activité au Luxembourg. Outre la fabrication de pneumatiques de haute qualité, le Luxembourg abrite également le deuxième centre d'innovation de Goodyear, le seul en dehors des États-Unis. À partir de ce centre, Goodyear continue de développer des technologies et des partenariats qui alimentent certaines des plus grandes compétitions de sport automobile au monde.