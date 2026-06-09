En route ! Le Blimp Goodyear, l'iconique dirigeable de Goodyear, est de retour dans le ciel européen cet été, et un spectacle aérien d'exception va traverser la France. Dans le cadre de ses vols de transfert vers et depuis les 24 Heures du Mans, le légendaire dirigeable survolera plusieurs villes et régions françaises, offrant aux habitants une occasion rare et immanquable d'apercevoir l'un des symboles les plus iconiques du sport automobile.



Au départ de Belgique et en route vers Le Mans, le Blimp entrera dans l'espace aérien français par les Hauts-de-France le 11 juin, une région où Goodyear est profondément ancré avec son site industriel d'Amiens. Le dirigeable survolera Valenciennes, Péronne, L'usine Goodyear d’Amiens, Beauvais et Dreux-Vernouillet avant de rejoindre Le Mans.



Le dirigeable qui opère en Europe est un dirigeable semi-rigide Zeppelin NT aux couleurs de Goodyear — le plus grand de ce type dans le monde aujourd'hui, avec 75 mètres de long, 19,5 mètres de large et 17,4 mètres de haut. Présent dans le ciel depuis les années 1910, «il offre un spectacle fascinant au grand public et assure la couverture aérienne des grandes épreuves motorsport», exprime Goodyear.

La tournée de 2026 marque également une date importante Goodyear en Europe, qui fête ses 75 ans d'activité au Luxembourg. Outre la fabrication de pneumatiques de haute qualité, le Luxembourg abrite également le deuxième centre d'innovation de Goodyear, le seul en dehors des États-Unis. À partir de ce centre, Goodyear continue de développer des technologies et des partenariats qui alimentent certaines des plus grandes compétitions de sport automobile au monde.