Le château de Ham replonge à l’époque des Chauffeurs du Santerre

Direction le XIXe siècle, sous le règne de Louis-Philippe, entre 1830 et 1850. Dans le Santerre, autour de Rosières, Chaulnes et Harbonnières, une bande de brigands sème la terreur. Vols, agressions et faits divers sordides rythment cette période particulièrement mouvementée. C’est dans ce contexte que s’inscrit « Faut qu’ça chauffe », le nouveau spectacle vivant imaginé par Les Amis du Château.

Quand Vidocq infiltre les brigands

L’histoire s’inspire de faits historiques, notamment de l’infiltration de la bande par Vidocq, célèbre ancien bagnard devenu chef de la Sûreté. Mais les spectateurs ne découvriront pas une reconstitution historique au sens strict. Les faits réels se mêlent à la fiction et prennent une tournure pour le moins décalée.

«Les bénévoles souhaitaient jouer dans une pièce qui change de période. J’ai donc choisi le XIXe siècle, une période glauque où une bande de mécréants a mis la terreur dans le secteur. Mais les spectateurs n’auront pas peur puisque j’ai écrit ce spectacle avec un humour noir», explique Luc Marissal, metteur en scène.

Le pari est donc de faire revivre cette époque sombre sans tomber dans le tragique. Les personnages, les situations et les dialogues apportent une bonne dose d’humour à cette histoire de brigands, tout en conservant l’atmosphère particulière du XIXe siècle.

Une aventure collective

Pour donner vie à cette nouvelle création, une trentaine de bénévoles se mobilisent. Comédiens, techniciens, costumiers et petites mains participent à cette aventure collective. Les costumes sont notamment réalisés par l’atelier de couture de l’association. Cette association n’est pas à son premier spectacle puisqu’elle existe depuis maintenant presque 50 ans. Pour la nouvelle présidente de l’association, Frédérique Duval, cette nouvelle création s’inscrit pleinement dans la vocation des Amis du Château. Elle se réjouit ainsi de voir l’association poursuivre son travail de valorisation du territoire et de le faire vivre en proposant des spectacles vivants au cœur du château de Ham.

Avec Faut qu’ça chauffe, Les Amis du Château invitent donc le public à remonter le temps, à la découverte d’une histoire locale méconnue.

