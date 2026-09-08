La Synagogue de Dijon retenue par la Mission Patrimoine





La synagogue de Dijon figure parmi les sites départementaux sélectionnés cette année par la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine en péril. Portée par l’Association Cultuelle Israélite de Dijon, propriétaire et maître d’ouvrage, l’opération vise à restaurer les maçonneries extérieures de l’édifice et à contribuer à sa sécurisation. Le montant de la dotation sera annoncé en fin d’année, en fonction des ventes des jeux Mission Patrimoine.



Des dégradations qui nécessitent des travaux

Construite au XIXᵉ siècle et inaugurée en 1879, la synagogue est située rue de la Synagogue, au cœur de Dijon. Des chutes de pierres sur la voie publique, survenues il y a environ deux ans, ont mis en évidence la nécessité d’intervenir sur le bâtiment.

Les parties extérieures du monument n’ont pas fait l’objet de restauration importante, à l’exception du dôme et des vitraux. Les intempéries et la pollution urbaine ont notamment dégradé certaines pierres, cependant, les enduits se décollent et favorisent les infiltrations.

La restauration globale des maçonneries extérieures sera organisée en trois tranches. Le chantier portera notamment sur la façade d’entrée, le parvis, la partie centrale comprenant le dôme et le transept, la partie est ainsi que le mur de clôture.





Un édifice lié à l’histoire dijonnaise

La synagogue a été construite sur un terrain offert par la mairie de Dijon et financée grâce à une souscription nationale. Elle a été conçue par l’architecte Alfred Sirodot dans un style romano-byzantin.

L’édifice, inscrit au titre des monuments historiques, accueille aujourd’hui le culte ainsi que des visites lors des Journées européennes du patrimoine. Les travaux doivent permettre de poursuivre ces usages, avec également l’accueil de visiteurs, de scolaires et d’universitaires.











