L’École supérieure de la banque célèbre son centenaire à Dijon

L’École supérieure de la banque (ESBanque) fête en 2026 ses 100 ans. Pour marquer cet anniversaire, l’établissement organise une série de rendez-vous sur ses différents campus. À Dijon, une rencontre est prévue le jeudi 17 septembre. Ce centenaire revient sur un siècle d’évolution des secteurs de la banque, de l’assurance et de la finance, tout en réaffirmant la mission de l’établissement en matière de formation et de transmission.

L’ESBanque compte 18 campus en France et est présente dans 25 pays à l’international. Depuis sa création, elle forme des professionnels dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance, en alternance comme en formation continue.

Un anniversaire au plus près des territoires

Le centenaire s’appuie sur la présence territoriale de l’école. Les célébrations réunissent les acteurs locaux, clients, partenaires, intervenants, anciens élèves et apprenants.

Le rendez-vous dijonnais permettra notamment de revenir sur les moments marquants de l’histoire commune de l’ESBanque dans la région et de partager sa vision de l’avenir. Le programme débutera à 11 heures avec l’accueil des participants à la Maison Diocésaine, située boulevard Voltaire. La cérémonie des 100 ans débutera à 11 h 30, suivie d’un cocktail déjeunatoire prévu à 12 h 30.



