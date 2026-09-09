Entreprises
Normandie Normandie
En bref

Normandie : les TPE-PME passent à l’action pour se décarboner

En Normandie, les TPE et PME disposent de nouveaux outils pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. L’enjeu dépasse la transition écologique : il touche directement l’énergie, les coûts et la résilience des entreprises.

Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Les entreprises normandes accélèrent leur transition énergétique. © ADEME.

Les entreprises normandes accélèrent leur transition énergétique. © ADEME.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 9 septembre 2026 - Mis à jour le 9 septembre 2026

La décarbonation gagne désormais les petites entreprises normandes. Alors que les dispositifs d’accompagnement étaient souvent perçus comme difficiles à identifier, les pouvoirs publics cherchent à rendre les solutions plus accessibles aux TPE et PME. La Direction générale des entreprises vient ainsi de publier un guide recensant les principaux dispositifs existants, avec une approche adaptée à la taille, au niveau d’émissions et à la maturité des entreprises. 

Parmi les solutions mises en avant figure Mon Parcours Économie d’Énergie, opéré par l’Ademe, qui permet aux dirigeants de bénéficier d’un accompagnement par un conseiller local tout au long de leur démarche.

Pour les entreprises, la décarbonation ne se limite pas à réduire les émissions. Elle peut nécessiter de revoir les équipements, les bâtiments ou les procédés, et donc d’identifier en amont les priorités et les investissements à engager.