Normandie : les TPE-PME passent à l’action pour se décarboner

La décarbonation gagne désormais les petites entreprises normandes. Alors que les dispositifs d’accompagnement étaient souvent perçus comme difficiles à identifier, les pouvoirs publics cherchent à rendre les solutions plus accessibles aux TPE et PME. La Direction générale des entreprises vient ainsi de publier un guide recensant les principaux dispositifs existants, avec une approche adaptée à la taille, au niveau d’émissions et à la maturité des entreprises.

Parmi les solutions mises en avant figure Mon Parcours Économie d’Énergie, opéré par l’Ademe, qui permet aux dirigeants de bénéficier d’un accompagnement par un conseiller local tout au long de leur démarche.

Pour les entreprises, la décarbonation ne se limite pas à réduire les émissions. Elle peut nécessiter de revoir les équipements, les bâtiments ou les procédés, et donc d’identifier en amont les priorités et les investissements à engager.

