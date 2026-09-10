Dijon : Renouvellement du partenariat entre Entrepreneurs et CEBFC





À Dijon, lors de "La Rentrée des Entrepreneurs" qui s'est tenue dans les Jardins du Département de la Côte-d'Or, Eric Boudier et Frédérique BALEDENT-PATTE ont officialisé le renouvellement du partenariat entre Les Entrepreneurs Côte-d'Or et la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté (CEBFC).





Cette collaboration vise à soutenir les entrepreneurs locaux dans leurs projets et à renforcer le dynamisme économique de la région. La Caisse d’Epargne, acteur engagé en Bourgogne-Franche-Comté, partage avec Les Entrepreneurs l'objectif d'être à l'écoute des dirigeants et de leurs défis. Ce partenariat historique témoigne de l'engagement continu de la CEBFC pour accompagner le développement des entreprises sur le territoire. Les deux parties expriment leur satisfaction quant à cette coopération qui s’inscrit dans une volonté commune d’accompagner et de soutenir les entreprises.