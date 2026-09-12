Pour sa troisième édition, le concours «101 femmes entrepreneures» a distingué cinq entrepreneures normandes, représentant les cinq départements de la région. Elles figurent parmi les 101 lauréates sélectionnées par des jurys régionaux parmi 924 candidates.

Organisé par l’État et Bpifrance avec les 25 réseaux du collectif Cap Créa, les réseaux consulaires, les Caisses d’Épargne et BNP Paribas, le concours vise à encourager les femmes à entreprendre et à mieux faire connaître les dispositifs d’accompagnement disponibles dans les territoires.

En Normandie, les lauréates sont Charlotte Auvray, pour l’Auberge des Vieilles Pierres dans l’Orne, Caroline Bazin, pour Droimage en Seine-Maritime, Victoria Briend, pour Parsème dans le Calvados, Raphaëlle Muchenberger, pour Petite Frappe dans la Manche, et Emilie Tricheur, pour Oyamie dans l’Eure.

Toutes sont porteuses de projet, créatrices ou repreneuses d’une entreprise depuis moins de trois ans. Elles ont également été accompagnées par au moins une structure d’appui à la création ou à la reprise d’entreprise.

Parsème, coup de cœur du jury

Les 101 lauréates, issues des 101 départements français, ont été réunies les 7 et 8 septembre à Paris pour un bootcamp organisé par Bpifrance. Au programme : partage d’expertise, mentorat, formations, accompagnement à l’ingénierie financière et mise en réseau avec des entrepreneures des précédentes éditions.

Dix-huit «coups de cœur régionaux» ont par ailleurs bénéficié d’une mise en lumière particulière. En Normandie, c'est le projet de Victoria Briend qui a été désigné comme coup de cœur. Parsème est une entreprise de production de feuillage et un lieu de sensibilisation à la biodiversité de la fleur française, situés à Lingèvres, dans le Calvados.

Selon l’Indice Entrepreneurial Français 2025, près de 8 millions de Françaises entretiennent un lien avec l’entrepreneuriat et 3 sur 10 sont engagées dans une dynamique entrepreneuriale, contre 2 sur dix en 2018.