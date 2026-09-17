Les actifs en Russie de la multinationale suisse Nestlé, de la chaîne de grande distribution française Auchan et de l'ex-groupe Leroy Merlin, rebaptisé Lemana Pro en 2024 dans ce pays, ont été transférés à une même société russe, selon un décret du président Vladimir Poutine publié jeudi.

D'après ce document publié sur le site des documents juridiques officiels, les parts de ces sociétés en Russie sont transférées sous "administration temporaire" à la société russe "L.E.V. Management".

Le média d'investigation russe Novaïa Gazeta Europa affirme que cette société, fondée fin 2025, est dirigée par Andreï Kraiouchkine, un général du ministère russe de l'Intérieur.

"Selon ses documents comptables, (cette société) n'a exercé aucune activité, du moins jusqu'à la fin de cette même année (2025, NDLR). Elle ne compte qu'un seul employé. Ses propriétaires sont inconnus", indique ce média interdit en Russie comme "organisation indésirable" et basé en Lettonie.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et les premières sanctions économiques décrétées par les Occidentaux, de nombreuses multinationales ont quitté la Russie, d'autres y ont suspendu leurs activités ou ont été saisies et transférées à des sociétés russes.

Le décret présidentiel publié jeudi mentionne également le transfert des actifs de trois filiales russes appartenant à l'entreprise française de logistique FM Logistic.

En détail, le texte mentionne le transfert des parts d'Auchan en Russie détenues par la société française Sogepar.

Concernant du réseau détenu anciennement par Leroy Merlin, il s'agit du transfert de 99,993% des parts en Russie du groupe "Scenari Holding LP", basée aux Émirats arabes unis, et de 0,007% de celles de la société française Adeo.

En mars 2023, le groupe français Adeo avait annoncé qu'il cédait le contrôle de Leroy Merlin en Russie à "un management local". Puis, fin 2023, la société Scenari Holding avait acquis cette chaîne de magasins de bricolage.

En 2024, elle a été rebaptisée "Lemana Pro". Cité par l'agence TASS, le service de presse de Lemana Pro a indiqué jeudi soir n'avoir reçu aucune information des autorités concernant cette procédure et leur avoir demandé "des clarifications".

Auchan et l'ex-Leroy Merlin, deux enseignes contrôlées par la famille française Mulliez, comptent chacune des dizaines de magasins en Russie.

Sur son site russe, Auchan recense plus de 33.000 employés dans ce pays, dans 241 magasins, dont 62 hypermarchés. En 2019, le magazine Forbes l'avait désignée comme "la plus grande" entreprise étrangère travaillant sur le territoire russe.

Une autre chaîne à succès de la galaxie Mulliez, l'enseigne d'équipements sportifs Decathlon avait, elle, arrêté ses activités en Russie dès mars 2022, au début de la guerre, à cause de problèmes d'approvisionnement liés aux sanctions.

En ce qui concerne Nestlé, le décret publié jeudi mentionne le transfert des actifs appartenant à "Nestle Deutschland AG" et à la "Société des produits Nestle".

La filiale russe d'un autre géant de l'agroalimentaire, Danone, avait été, pour sa part, saisie par l'Etat russe en 2023 puis revendue à un neveu du dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov.