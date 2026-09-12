La 6e édition du Challenge de la Mobilité se déroulera dans le Mâconnais du 14 au 20 septembre. Mâconnais-Beaujolais Agglomération invite les établissements publics, privés et associatifs du territoire à participer à cette opération gratuite. Organisée par l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, cette semaine vise à favoriser des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle.

Les salariés pourront notamment privilégier le covoiturage, les transports en commun, le vélo ou encore la marche. Le déjeuner sur le lieu de travail peut également permettre d’éviter un trajet supplémentaire. Depuis 2021, l’Agglomération participe à ce rendez-vous consacré aux mobilités durables. L’objectif est d’encourager des changements de pratiques qui puissent se prolonger au-delà de la semaine du challenge.

Quatre catégories récompensées

L’initiative s’inscrit dans une démarche plus large de sensibilisation aux déplacements. Pour Mâconnais-Beaujolais Agglomération, le développement de pratiques alternatives doit notamment contribuer à limiter les embouteillages et les accidents, tout en participant à l’amélioration de la qualité de l’air.

Une remise de prix est prévue en novembre. Quatre catégories seront distinguées selon la taille des établissements : plus de 250 salariés, de 50 à 249, de 10 à 49 et de 1 à 9 salariés. Des cadeaux seront également remis aux participants inscrits pour saluer leur mobilisation.