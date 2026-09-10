Le MEDEF Vosges lance la deuxième édition de la Grande Semaine de l’Économie, qui se tiendra à Épinal du 5 au 9 octobre 2026. Ce rendez-vous territorial invite les acteurs économiques à s'inscrire pour participer à cinq jours de débats et de tables rondes stratégiques.

Intelligence artificielle, géopolitique et apprentissage au cœur des débats

Le coup d'envoi sera donné le lundi 5 octobre au Quai Alpha avec une session dédiée à l'intelligence artificielle responsable, animée par la philosophe Gabrielle Halpern. Le lendemain, l'économiste Anthony Benhamou décryptera les enjeux géoéconomiques et climatiques au Conseil départemental. Le mercredi après-midi, le Cinéma Palace accueillera un forum sur l'apprentissage en partenariat avec les missions locales, suivi en soirée d'un grand débat sur les perspectives de la présidentielle de 2027 en présence du président du MEDEF Grand Est, Christian Brethon.

Transmission d'entreprise et leadership au féminin

La fin de semaine se concentrera sur la gestion opérationnelle et l’inclusion. Le jeudi 8 octobre à La Plomberie, les experts de la Société Générale et de la CCI animeront une conférence sur le financement et la transmission d'entreprise. Enfin, la matinée du vendredi 9 octobre à la Fédération BTP sera portée par le réseau Femmes du MEDEF pour analyser scientifiquement les biais de genre et promouvoir la mixité dans le leadership régional.

Après le succès de la première édition qui avait réuni plus de 700 participants, cette nouvelle semaine d'échanges promet de mobiliser massivement le tissu entrepreneurial local pour dessiner les succès économiques de demain.







