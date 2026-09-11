C'est une «nouvelle étape» pour la Caisse d'Epargne Normandie qui vient d'annoncer la création d'un Comité de direction générale (CDG). Depuis le 1er septembre, ce comité réunit les membres du directoire et deux nouveaux directeurs : Guy Buchmann, directeur général adjoint, prend en charge le rayonnement territorial, et Christophe Paillard pilote pour sa part la maîtrise des risques et la conformité.

«Cette nouvelle équipe renforcée favorise une vision 360° des enjeux de développement du territoire tout en préservant dans le même temps notre capacité à financer et investir, élément clé de notre engagement en tant que banque régionale à impact», souligne Thierry Lagnon, président du directoire.

Cette évolution intervient «dans la continuité de la réorganisation engagée en début d’année au sein du pôle de développement régional et de la banque de détail», présente la banque coopérative par voie de communiqué. La Caisse d’Épargne Normandie veut ainsi «consolider son modèle de banque coopérative auprès des particuliers, professionnels, entreprises, collectivités, acteurs de l’économie sociale et professionnels de l’immobilier» tout «en renforçant son expertise locale, sa réactivité et sa prise de décision de proximité».