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Seine-Estuaire : la Semaine de la PME revient en octobre

La 14e édition de la Semaine de la PME se tiendra les 14 et 15 octobre dans le secteur du Havre. Portée par la CCI Seine Estuaire, la manifestation réunira dirigeants, indépendants, créateurs et acteurs de l’accompagnement autour du développement des entreprises et des opportunités de réseau.

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© Katerina Bond / Adobe stock (Généré à l’aide de l’IA).

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Par LGFR
La Gazette Normandie
Publié le 15 septembre 2026 - Mis à jour le 15 septembre 2026

Plus de 600 participants sont attendus pour cette nouvelle édition, qui réunira 49 intervenants, 17 exposants experts et 15 conseillers de la CCI Seine Estuaire. Neuf experts seront également disponibles pour des rendez-vous individuels. Au programme : conférences, échanges professionnels, découverte de nouvelles tendances, temps de formation et neuf séquences consacrées au réseautage, dont un dîner destiné aux dirigeants de PME. Gratuit, le rendez-vous doit permettre aux entrepreneurs du territoire de développer leurs contacts, d’identifier de nouvelles solutions pour leur activité et d’échanger sur les enjeux auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.

Les PME restent au cœur de l’économie

En France, les PME constituent l’essentiel du tissu entrepreneurial et jouent un rôle majeur dans l’emploi, l’investissement et l’activité des territoires. Dans un contexte marqué par les évolutions des coûts, les besoins de financement, la transformation numérique et les tensions sur certaines compétences, les dispositifs favorisant l’accès au conseil et aux réseaux professionnels représentent un enjeu économique important. Pour les entreprises locales, ces rencontres peuvent notamment faciliter la mise en relation avec des partenaires, des experts et de futurs clients, avec des retombées potentielles sur leur développement et leur ancrage territorial.