Meuse : l’Afpa de Verdun au cœur des enjeux de formation

La réorganisation annoncée de l’Afpa place les capacités de formation des territoires au centre des préoccupations. Franck Leroy, président de la Région Grand Est, demande que les conséquences économiques et territoriales du projet soient pleinement mesurées. Le dispositif prévoit jusqu’à 867 suppressions de postes et la fermeture potentielle de 30 centres à l’échelle nationale. En Meuse, le centre Afpa de Verdun fait partie des équipements régionaux actuellement proposés aux demandeurs d’emploi et aux personnes en reconversion.

Le centre de Verdun propose notamment des parcours de formation et accueille encore des sessions en 2026-2027. La Région souhaite ainsi préserver les plateaux techniques, les compétences des équipes et une offre accessible dans les bassins d’emploi.

La formation au cœur des besoins économiques

À l’échelle nationale, cette réorganisation intervient alors que les entreprises doivent continuer à renouveler leurs compétences et à accompagner les évolutions de leurs métiers. Dans le Grand Est, l’Afpa dispose actuellement d’un réseau de centres répartis dans plusieurs départements, avec des formations couvrant notamment l’industrie, le bâtiment, la logistique, le tertiaire et les services. La Région souligne donc un enjeu de proximité : réduire l’offre locale pourrait éloigner certains publics des dispositifs de qualification, tandis que la disparition de plateaux techniques spécialisés pourrait rendre leur reconstitution plus complexe.