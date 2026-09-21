Dieppe : 140 offres d’apprentissage réunies lors d’un job dating

La Salle Jehan Ango accueille ce lundi un job dating consacré à l’apprentissage. Organisé par la CMA Normandie 76 avec plusieurs partenaires locaux, le rendez-vous réunit une quinzaine d’entreprises à la recherche de futurs apprentis. Au total, 140 offres sont proposées, dont 70 dans les secteurs de la cuisine et du service. Les candidats peuvent rencontrer directement les recruteurs, présenter leur CV et leur lettre de motivation et échanger sur les postes disponibles. Le rendez-vous se tient de 10 heures à 12 heures puis de 15 heures à 17 heures, avec une entrée libre et gratuite.

L’apprentissage soutient les recrutements

À l’échelle nationale, l’apprentissage reste un outil important pour rapprocher les entreprises des jeunes actifs et répondre aux besoins de recrutement. Pour les employeurs, l’alternance permet de former des candidats aux compétences recherchées tout en préparant le renouvellement des effectifs. Pour les jeunes, elle associe formation et expérience professionnelle, avec une insertion directe dans le monde du travail. Les secteurs confrontés à des besoins réguliers de main-d’œuvre, notamment l’hôtellerie-restauration et les métiers de l’artisanat, figurent parmi les principaux utilisateurs de ce dispositif.