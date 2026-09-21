Aisne : 430 000 euros pour rénover la véloroute V30

Les travaux débutent le 21 septembre 2026 pour une durée prévisionnelle de quatre semaines. Ils prévoient la purge des zones dégradées et le renouvellement complet de la couche de roulement sur cette section de la V30, avec une grave émulsion intégrant un liant biosourcé sur 5 cm d’épaisseur. Des barrières seront également installées pour empêcher l’accès des véhicules motorisés à la voie verte. La véloroute sera temporairement fermée par secteurs, avec des déviations locales signalées sur le terrain. L’opération est financée par le Département de l’Aisne, avec un soutien de l’État et de la Région Hauts-de-France, chacun à hauteur de 40%.

Les mobilités douces soutiennent l’attractivité territoriale

À l’échelle nationale, les investissements dans les infrastructures cyclables accompagnent le développement des mobilités du quotidien et du tourisme à vélo. La rénovation des itinéraires permet aux collectivités de maintenir la qualité de leurs équipements tout en renforçant leur attractivité auprès des habitants et des visiteurs. Le recours à des matériaux intégrant des composants biosourcés traduit également la recherche de solutions permettant de réduire l’empreinte environnementale des travaux publics.