Quetigny : le Grand Marché bio et local revient le 26 septembre









Le Grand Marché bio et local de Quetigny s’installera sur la place centrale Roger-Rémond le samedi 26 septembre, de 9 heures à 15 heures. Cette manifestation régionale, incontournable en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de dix ans, réunira plusieurs dizaines de producteurs et d’artisans autour d’une agriculture biologique, locale et raisonnée.





Les visiteurs pourront découvrir une large gamme de produits frais et régionaux : fruits et légumes, fromages, vins, bières, pains, pâtisseries, miels, confiseries, farines, huiles, jus de fruits, épices, produits d’épicerie et préparations alimentaires. Des savons, cosmétiques et créations textiles écoresponsables seront également proposés. Un espace de restauration sera également proposé.





La journée sera ponctuée d’animations gratuites pour tous les âges. Au programme figurent notamment un atelier de cuisine crue et de découverte des plantes sauvages, des activités proposées par la ludothèque, une braderie de livres, une balade à poney, des jeux, ainsi qu’une observation de fruits et légumes au microscope. Des stands d’information aborderont l’agriculture biologique, l’apiculture, les circuits courts, l’économie circulaire, le tri, la protection de la nature, les OGM, les pesticides et le logement solidaire.