Sains-en-Amiénois : chasse au trésor sur smartphone à la Roseraie

La Roseraie, lieu de réception événementiel, situé dans la Somme, à Sains-en-Amiénois, sera le théâtre, pour les journées du patrimoine, d'une chasse au trésor sur smartphone intitulée «L’affaire du collier disparu». Inscrite aux Monuments Historiques, la Roseraie appartient à la descendance de la famille Vagniez depuis 1866. «Initialement louée à l’État comme gendarmerie pendant 21 ans, son architecture évolue vers 1890 sous l’impulsion de l’architecte amiénois Émile Riquier qui la transforme en maison de maître, avec notamment une tour carrée, un observatoire (aujourd’hui disparu) et un grand salon en rotonde de style Art Nouveau. Beaucoup d'éléments historiques du lieu ont inspiré l'idée de la chasse au trésor durant laquelle il faudra résoudre des énigmes», invite François Lecomte-Vagniez.

Exposition et véhicules de collection

Les visiteurs pourront également admirer dans le parc l'ensemble remarquable de rocailles qui a été aménagé dans le parc vers 1903 : serpentine, petit pont, cascades, gloriette et bassin. «On observe également plusieurs arbres centenaires remarquables tels qu’un févier d’Amérique, un cèdre bleu, un tilleul ainsi, évidemment, que de nombreux rosiers», ajoute Christine Lecomte-Vagniez. Sans oublier une très belle exposition sur la vie de Marie-Louise Bouctot-Vagniez, l'arrière-grand-tante de l’actuel propriétaire, qui a vécu à la Roseraie, mais aussi en partenariat avec la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), l'accueil de véhicules sportifs et de collection.



