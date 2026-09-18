"2,1 Top boules!" La FDJ ouvre pour la première fois au public les studios du Loto

La Française des Jeux ouvre pour la première fois au public les studios télévisés où elle organise le tirage de ses loteries, un protocole millimétré et ultra-sécurisé que 900 personnes découvriront à l'occasion des journées du patrimoine.

Les visites d'une heure et demie se succéderont sur les journées de samedi 19 et dimanche 20 septembre.

L'évènement a fait le plein en "moins de 30 minutes", assure Julien Challet, responsable des opérations de tirage pour la FDJ, à l'occasion d'une visite presse des studios organisée vendredi.

Décidée à l'occasion des 50 ans du Loto, dont le premier tirage sous sa forme actuelle a eu lieu en mai 1976, l'ouverture des studios pourrait devenir un rendez-vous récurrent.

"Il y a beaucoup de curiosité autour du Loto. On aurait dû ouvrir nos studios beaucoup plus tôt et on va certainement le refaire, peut-être même plus que sur un weekend", indique la patronne du groupe FDJ United, Stéphane Pallez.

Au programme: visite des loges des animateurs et des différents plateaux dont l'un présente "le deuxième plus grand mur XR d'Europe", vante Mme Pallez, désignant un mur d'écrans LED qui permet de réaliser des tournages immersifs.

Pour l'occasion, le groupe a ressorti ses anciennes machines de tirage du loto, toutes fabriquées par l'entreprise française Ryo-Catteau, comme les boules numérotées.

Machines et boules sont vérifiées par un "tiers certificateur", et un commissaire de justice inspecte le matériel avant chaque tirage pour s'assurer que rien n'est faussé.

La machine actuelle, une simple sphère transparente surmontée d'un petit tunnel, est bien plus petite que les modèles précédents.

Installée au milieu d'un plateau particulièrement sécurisé et entièrement vert, où seront ensuite incrustés les décors, elle est entourée de caméras qui vont filmer les boules numérotées sous toutes les coutures.

Sous scellés

"2,1 Top boules! " Un régisseur appuie sur un bouton et c'est parti pour le tirage des numéros gagnants.

"Le seul moment où il y a du hasard dans une soirée loto, c'est pendant le tirage", plaisante Julien Challet.

Pour une minute d'émission diffusée sur TF1, il faut une trentaine de personnes et plus de trois heures de préparatifs et de tournage: des répétitions pour vérifier que tout fonctionne, l'inspection du commissaire de justice, le signal de clôture des jeux...

"On travaille avec une dizaine de commissaires de justice pour pouvoir assurer les différents tirages (Keno, Loto, Euromillions...)", précise Julien Challet.

Les boules sont stockées sous scellés dans un coffre qui nécessite deux personnes pour son ouverture, avec une clé en possession du commissaire de justice et l'autre d'un collaborateur de la FDJ.

Selon la FDJ, 16 millions de personnes ont joué au Loto en 2025, en majorité des hommes (54%), âgés en moyenne de 50 ans, et pour une mise de 2,20 euros par semaine.

Le tirage, diffusé sur TF1 à une heure de grande écoute, peu après 20H45, attire environ 4 millions de téléspectateurs.

"On a développé ce savoir-faire et ces capacités techniques au fil des années. C'est notre métier" de produire en interne l'émission du Loto, estime Mme Pallez.

"Il y a toujours des gens qui se demandent si c'est possible de tricher. Et bien non, ce n'est pas possible!", assure-t-elle. "Tout est vérifié et très transparent."