Marchés: les Etats dans l'étau de la hausse des taux

L'envolée des taux d'intérêt et la hausse du "loyer de l'argent" par les banques centrales pèsent sur les gouvernements à travers le monde, des Etats-Unis à l'Union européenne, en passant par le Japon et le Royaume Uni.

Vendredi, l'écart des taux d'emprunt à dix ans entre l'Allemagne (3,50%) et la France (4,52%) dépassait un point de pourcentage à 13H00 GMT. Cela serait inédit dans la zone euro depuis 2012 et la crise des dettes souveraines, si cela se confirmait à la clôture.

C'est un signe de défiance croissante envers la France, sa dette (117,5% du PIB), son projet de budget 2027 et son climat pré-électoral qui se prête aux surenchères, de l'avis des analystes.

"La campagne présidentielle va être compliquée, va alerter et inquiéter les marchés", commente Vincent Juvyns analyste pour ING.

"La configuration politique n'est pas favorable à la prise de réforme. Les gouvernements peuvent tomber, Sébastien Lecornu est très prudent et marche sur des oeufs", ajoute M. Juvyns, en référence au Premier ministre français qui a promis 54 milliards d'euros d'effort dans le budget 2027.

Au-delà du cas français, la poussée des taux est mondiale, réaction des marchés face à l'inflation.

Aux Etats-Unis, le rendement des bons du Trésor à dix ans a dépassé les 5% pour la première fois depuis 2007.

"La hausse des taux de la Banque centrale européenne et de la Fed ont essayé de calmer les craintes inflationnistes et faire cesser la flambée des taux", souligne Alexandre Baradez responsable de l'analyse marché chez IG France.

Vendredi, la Banque du Japon a relevé son taux directeur de 0,25 point à 1,25% au plus haut niveau depuis 31 ans.

Contrairement aux effets escomptés, le yen a continué de reculer face au dollar, en raison du message frileux du gouverneur de la Banque du Japon Kazuo Udea.

Poussée inflationniste

"Ueda a semé la confusion: il a déclaré que le Japon entrait dans une nouvelle phase d’élaboration de la politique monétaire, tout en mettant en garde contre des hausses de taux rapides", résume Kathleen Brooks de XTB.

La décision du Japon a été prise sous la pression préalable du secrétaire d'Etat américain au Trésor Scott Bessent, qui souhaite un raffermissement du yen par rapport au dollar. En effet, le Japon est le premier détenteur de titres de dette américaine.

Washington redoute que le Japon ne vende des bons du Trésor pour soutenir sa monnaie, ce qui ferait augmenter le coût des emprunts aux Etats-Unis.

Aux Etats-Unis contre l'avis de Donald Trump, la Fed a relevé son taux pour la première fois depuis 2023 pour enrayer l'inflation, générée en grande partie par les décisions du président américain, notent les analystes.

"Des droits de douane à la guerre avec l’Iran en passant par le déficit budgétaire de 6%, ce sont les politiques de Trump qui alimentent une bonne partie de la poussée inflationniste", souligne Neil Wilson de Saxo Market.

A Londres, la Banque d'Angleterre a laissé ses taux inchangés, après des mois de pression du marché obligataire sur le Premier ministre travailliste Andy Burnham.

Avant même sa prise de fonction, les taux d'emprunt s'étaient envolés en mai-juin, mettant en garde le "roi du Nord" contre une politique keynésienne de hausse des dépenses publiques et des impôts.

Depuis, "il a déclaré que le budget du 28 octobre serait difficile, mais que les décisions budgétaires seraient prudentes dans la manière dont il gère l’économie", relève Kathleen Brooks.

"On est bien loin de l’époque où il affirmait qu’il ne prêterait pas attention au marché obligataire. Cette déclaration suggère que c’est la première chose qu’il regarde en prenant son thé et ses toasts le matin", ajoute-t-elle.