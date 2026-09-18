Les stations de lavage automobile, obligées de fermer dans les départements touchés par la sécheresse sans recevoir d'aides, estiment injuste cette restriction et doutent de son bénéfice écologique.

"On est la seule profession à qui on interdit de travailler", s'indigne auprès de l'AFP Jean-Christophe Rogez, directeur général d'Éléphant Bleu, réseau qui compte environ 400 stations de lavage en France.

Alors que le pays est frappé par une sécheresse inédite - 74 départements en situation de crise au 9 septembre, selon le site gouvernemental VigiEau - les préfets ont instauré des restrictions des usages de l'eau, dont la fermeture des stations de lavage dans ces territoires en crise.

Jean-Christophe Rogez regrette la "démagogie" de certains. "Quand on nous dit : +est-ce que vous pensez que c'est vital de laver les voitures ?+ Évidemment, même moi, je vais répondre non".

Mais il remarque que d'autres activités non essentielles continuent à tourner : les golfs peuvent arroser leurs greens, les spas remplir leurs jacuzzis...

Dans l'arrêté préfectoral limitant les usages de l'eau en Côte-d'Or, "il est écrit que les golfs ont le droit d'utiliser entre 350 et 700 m3 d'eau par semaine", cite Pauline Perrin, qui gère sept stations de lavage dans ce département.

En comparaison, le lavage d'une voiture en station représente entre 60 et 120 litres d'eau, souligne Jean-Christophe Rogez.

L'activité de Pauline Perrin est à l'arrêt depuis le 3 août et ses cinq salariés au chômage partiel.

S'il ne pleut pas d'ici là, elle ne pourra rouvrir que le 15 novembre.

Le secteur du lavage auto représente quelque 25.000 emplois en France, dans 10.000 stations, et pèse 1 milliard d'euros par an.

Parmi elles, environ 2.000 sont aussi des stations-service tenues par des indépendants, qui souffrent doublement. En raison des prix élevés des carburants, "plus personne ne vient faire le plein, plus personne ne va dans leur boutique, plus personne ne va dans leur lavage", alerte Jean-Christophe Rogez.

Il doute en outre de la pertinence écologique des fermetures. Une telle mesure avait déjà été imposée aux stations lors de la sécheresse de l'été 2022, durant laquelle 23% des automobilistes ont lavé leur voiture à domicile - alors que c'était interdit -, selon une enquête OpinionWay pour Éléphant Bleu.

Or un lavage à domicile utilise trois fois plus d'eau, selon M. Rogez.

Jean-Christophe Rogez rappelle aussi que 95% de l'eau utilisée en station est récupérée et traitée, alors que le lavage à domicile rejette l'eau polluée directement dans le sol.