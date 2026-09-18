



L’UIMM Côte-d’Or organise une nouvelle rencontre de son Club QHSE le lundi 5 octobre 2026, de 15 heures à 17 heures, au sein de l’entreprise Legrand, à Montbard. Cette session sera consacrée au risque électrique, avec un objectif central : mieux anticiper les dangers, prévenir les accidents et renforcer la sécurité au quotidien.





Présent dans de nombreuses activités professionnelles, le risque électrique peut avoir de lourdes conséquences pour les salariés et l’entreprise. Les participants seront invités à échanger autour de l’identification des situations à risque, aux obligations réglementaires de l’employeur et aux actions concrètes à mettre en œuvre pour améliorer la prévention.





Les échanges porteront notamment sur les principales obligations réglementaires, les mesures de protection à adopter et les bonnes pratiques permettant de renforcer la sécurité au quotidien. Des retours d’expérience favoriseront également le partage entre les participants et l’échange autour des problématiques rencontrées dans les entreprises.





La seconde partie de l’après-midi sera consacrée à une visite du site de production de Legrand à Montbard. Cette immersion permettra de découvrir les activités de l’entreprise et d’observer sur le terrain certaines démarches de prévention mises en œuvre dans le cadre industriel.





Les participants devront venir avec leurs propres équipements de protection individuelle. En raison de la présence de champs électromagnétiques dans certaines zones, l’accès au site sera interdit aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes porteuses d’implants actifs ou non actifs. Ces consignes visent à garantir la sécurité de tous.