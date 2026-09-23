Dijon : une table ronde sur la santé mentale au travail le 1er octobre









À l’occasion de la sortie, le 1er octobre, de son ouvrage « Santé mentale au travail : il est temps de passer à l’action ! », publié chez Vuibert, Noémie Guerrin organisera une rencontre à Dijon consacrée à la santé mentale au travail. La soirée, qui aura lieu à la CCI Côte-d’Or – Saône-et-Loire, cherchera à aller au-delà des constats en réunissant patronat, ressources humaines et syndicalisme autour d’une même question : peut-on parler de santé mentale au travail sans chercher un coupable ?





Trois intervenants apporteront des points de vue différents : Jean-Philippe Porcherot, dirigeant d’Atol CD et président du MEDEF Côte-d’Or ; Laëtitia Martin, directrice des ressources humaines de CMA France BourgogneFranche-Comté ; et Gérald Duflot, secrétaire général Force Ouvrière des services publics et de santé de Haute-Marne, également témoin dans le livre.





Les échanges s’appuieront notamment sur une enquête nationale réalisée pour la publication de l’ouvrage. Selon ses résultats, 84 % des salariés et 83 % des dirigeants souhaitent agir sur l’organisation du travail au moins autant que sur les personnes. Près de la moitié des dirigeants préféreraient toutefois dissimuler leur épuisement, tandis que 60 % estiment ne pas pouvoir s’arrêter une semaine sans mettre leur activité en difficulté ou en danger.





La table ronde tentera surtout d’identifier des solutions concrètes pour les entreprises. Le Réseau Femmes du MEDEF Côte-d’Or présentera également un guide pratique conçu par des dirigeantes de TPE-PME pour les entreprises qui ne disposent pas nécessairement de service RH ou de préventeur.