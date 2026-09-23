Quand la recherche part à la rencontre des territoires

Interview

Faire parler deux mondes qui habituellement, ne communiquent pas pour œuvrer ensemble vers la transition écologique : depuis deux ans, le Groupement Régional des Experts sur le Climat Hauts-de-France milite pour que la science s’invite dans les territoires. Avec l’objectif de faire de ces connaissances indéniables – mais parfois sous exploitées – un outil pour répondre aux enjeux climatiques.