Quand la recherche part à la rencontre des territoires

Environnement
Rouen accélère ses actions pour la transition écologique
22/09/2026 LGFR
Rouen (76)
Faire parler deux mondes qui habituellement, ne communiquent pas pour œuvrer ensemble vers la transition écologique : depuis deux ans, le Groupement Régional des Experts sur le Climat Hauts-de-France milite pour que la science s’invite dans les territoires. Avec l’objectif de faire de ces connaissances indéniables – mais parfois sous exploitées – un outil pour répondre aux enjeux climatiques.
Nathalie Wierre, coordinatrice régionale du GREC Hauts-de-France. ©Lena Heleta
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Environnement
22/09/2026 LGFR
Aisne (02)
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