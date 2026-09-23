Environnement
Nœux-les-Mines (62) Nœux-les-Mines (62)
Interview

Quand la recherche part à la rencontre des territoires

Faire parler deux mondes qui habituellement, ne communiquent pas pour œuvrer ensemble vers la transition écologique : depuis deux ans, le Groupement Régional des Experts sur le Climat Hauts-de-France milite pour que la science s’invite dans les territoires. Avec l’objectif de faire de ces connaissances indéniables – mais parfois sous exploitées – un outil pour répondre aux enjeux climatiques. 

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Nathalie Wierre, coordinatrice régionale du GREC Hauts-de-France. ©Lena Heleta

Nathalie Wierre, coordinatrice régionale du GREC Hauts-de-France. ©Lena Heleta

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 septembre 2026 - Mis à jour le 23 septembre 2026
<p>C’est l’un des derniers nés de l’Hexagone mais néanmoins tout aussi dynamique. Si des groupements d’experts scientifiques ont vu le jour en France depuis 2010, celui des Hauts de-France a émergé en juillet 2024. Tous ces «GIEC locaux» – avec leurs appellations propres, à l’image du Haut Conseil Breton pour le Climat, du GIEC normand, d’AcclimaTerra en Nouvelle-Aquitaine, etc. – rassemblent les universitaires de différentes disciplines et des acteurs associatifs et socio-économiques autour des enjeux du changement climatique et de biodiversité. «<em>Nous avons chacun nos méthodes d’action ma.

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