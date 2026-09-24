À Saint-Quentin, le bus de la CCMO s’attaque au mal de dos

Cette nouvelle édition est consacrée à la prévention du mal de dos, un problème qui concerne toutes les générations. L’opération, gratuite et sans rendez-vous, ouverte à tous, est organisée en partenariat avec l’AFLAR (Association française de lutte antirhumatismale).

«Pour cette 15ᵉ édition, nous avons réalisé un sondage afin de choisir le thème de la tournée, et le mal de dos s’est naturellement imposé comme le sujet le plus cité. Nous sommes tous concernés. Huit personnes sur 10 sont concernées par le mal de dos. Les troubles musculo-squelettiques actifs, (TMS) ont progressé de 6,7%», explique Elise Alphonse, directrice adjoint en charge de la communication.

Analyse posturale

Durant la tournée, les visiteurs pourront bénéficier de conseils personnalisés et découvrir le Poscan, un outil d’analyse posturale utilisé par les professionnels de santé. En moins de deux minutes, il permet d’identifier différents déséquilibres, afin de mettre en évidence d'éventuels points de vigilance, notamment au niveau de l’alignement des épaules, de la courbure du dos ou de l’inclinaison du corps. Les résultats sont ensuite expliqués afin de donner à chacun des conseils simples pour améliorer sa posture au quotidien.

De 10 heures à 17 heures, un kinésithérapeute accueillera également les visiteurs lors de rendez-vous individuels gratuits. Ces échanges permettront d’aborder les douleurs dorsales, les gestes du quotidien et les exercices susceptibles de contribuer à leur prévention. Des fauteuils automassants et plusieurs animations pédagogiques compléteront le parcours.

Face à ce sujet de santé publique, la CCMO entend, avec son Tour Essentiel, aller directement à la rencontre du public et rendre la prévention accessible au plus grand nombre. Le bus sera présent Place Noël Regner à Saint-Quentin le vendredi 25 septembre de 10 à 17 heures, à Amiens le 26 septembre et Abbeville le 29 septembre, avant de poursuivre sa tournée à Boulogne-sur-Mer et Dunkerque.