Beaune accueille les Journées régionales du numérique en santé









L’Agence Régionale de Santé (ARS) et le GRADeS Bourgogne Franche-Comté organisent, les 30 septembre et 1er octobre, la deuxième édition des Journées régionales du numérique en santé à Beaune. L’événement réunira des représentants d’établissements de santé, des professionnels libéraux, des institutions, des associations d’usagers et des industriels du secteur.





L’objectif est de favoriser les échanges entre ces différents acteurs et de montrer comment les outils numériques peuvent être utilisés dans les pratiques et les organisations de santé, mais aussi au service des usagers.





La santé mentale et les enfants au programme





La santé mentale constituera l’un des deux principaux thèmes de cette édition. Les échanges porteront notamment sur l’utilisation du numérique dans la prévention du suicide, la prise en charge des troubles bipolaires et les innovations technologiques en psychiatrie.





La santé des enfants sera également abordée sous plusieurs angles. Les participants pourront notamment échanger sur les troubles du neurodéveloppement, les enfants en situation de vulnérabilité, la télépédiatrie et l’obésité pédiatrique. Le programme prévoit des tables rondes avec des intervenants locaux et nationaux, des retours d’expériences ainsi que des démonstrations d’usages numériques.





Cybersécurité et intelligence artificielle





Deux journées thématiques organisées en parallèle seront consacrées à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. La première abordera notamment la réglementation, les cybermenaces, la sensibilisation des utilisateurs et les outils de protection. La seconde donnera une place aux retours d’expériences autour de l’intelligence artificielle.







