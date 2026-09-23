Le groupe Matmut enregistre un solide premier semestre

Le groupe Matmut confirme la dynamique engagée avec son plan stratégique «Objectif : Impact ! 2024-2026». Sur les six premiers mois de 2026, les primes acquises et la collecte d’épargne atteignent 2,646 milliards d’euros, soit une progression de 45,1% sur un an. Cette hausse intègre notamment Korege, consolidée depuis novembre 2025. À périmètre constant, la croissance ressort à 1,2%.

L’assurance dommages reste un moteur de l’activité avec 1,2 milliard d’euros de primes acquises, en hausse de 4,5%. L’habitation progresse de 6,1%, tandis que l’assurance automobile augmente de 4,3%. Dans le même temps, l’épargne gérée atteint 24,1 milliards d’euros, en hausse de 6,2%. L’intégration de Korege soutient fortement cette branche, tandis que Matmut Vie affiche une collecte brute en progression de 22,4%.

