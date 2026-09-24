80 postes en CDI de vendeurs polyvalents, trois postes de «visual merchandisers» et des contrats étudiants !

Primark, l’enseigne internationale de mode, vient d’annoncer sa campagne de recrutement avant l’ouverture de son 4e magasin dans la région à Mont-Saint-Martin.

La campagne se déroulera du 12 au 17 octobre. Organisée en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, notamment France Travail, elle permettra aux candidats de rencontrer l’équipe managériale du futur magasin.

À noter que les candidats devront s’inscrire à l’avance et choisir un créneau horaire sur le site Carrières et offres d'emploi chez Primark - Primark (FR), où toutes les informations pratiques sont disponibles.

Chaque rencontre comprendra une présentation de l’entreprise, un exercice collectif et un entretien individuel avec un manager.