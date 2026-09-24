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Primark lance son recrutement avant l’ouverture de son magasin de Mont-Saint-Martin

Primark, l’enseigne internationale de mode, ouvre prochainement son 4e magasin dans le Grand Est à Mont-Saint-Martin. 80 postes en CDI sont à pourvoir. La campagne de recrutement est annoncée du 12 au 17 octobre. 

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L’enseigne Primark lance sa campagne de recrutement mi-octobre avant l’ouverture de son futur magasin à Mont-Saint-Martin. © Primark.

L’enseigne Primark lance sa campagne de recrutement mi-octobre avant l’ouverture de son futur magasin à Mont-Saint-Martin. © Primark.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 24 septembre 2026 - Mis à jour le 24 septembre 2026

80 postes en CDI de vendeurs polyvalents, trois postes de «visual merchandisers» et des contrats étudiants ! 

Primark, l’enseigne internationale de mode, vient d’annoncer sa campagne de recrutement avant l’ouverture de son 4e magasin dans la région à Mont-Saint-Martin. 

La campagne se déroulera du 12 au 17 octobre. Organisée en partenariat avec les acteurs locaux de l’emploi, notamment France Travail, elle permettra aux candidats de rencontrer l’équipe managériale du futur magasin. 

À noter que les candidats devront s’inscrire à l’avance et choisir un créneau horaire sur le site Carrières et offres d'emploi chez Primark - Primark (FR), où toutes les informations pratiques sont disponibles. 

Chaque rencontre comprendra une présentation de l’entreprise, un exercice collectif et un entretien individuel avec un manager.

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