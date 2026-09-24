C'est une nouvelle consécration pour Weldom, l'enseigne de bricolage dont le siège social se situe à Breuil-le-Sec. Lors des Trophées Meilleure Chaîne de Magasins, Meilleur E commerçant, Meilleure Franchise de l'Année 2027, Weldom a été sacrée «Meilleure Chaîne de magasin» de l'année 2027, dans le secteur du bricolage. Ces trophées, remis lors de la cérémonie annuelle à l'Aéro-Club de France, a réuni 120 dirigeants et responsables d’enseignes.

Des compétitions populaires

Les Trophées Meilleure Chaîne de Magasins, Meilleur E-Commerçant et Meilleure Franchise de l'Année, sont les compétitions les plus populaires de France dans le monde du retail français, avec plus d'un million de votes chaque année.



Ces Trophées rencontrent un vif succès car ils permettent aux consommateurs français d’évaluer leur enseigne préférée en répondant à des questions spécifiques par catégorie d’activités, via un formulaire accessible sur le site Internet des Trophées. Les critères y sont larges, ce qui donnent la possibilité aux votants de bien considérer les enseignes participantes à ces concours.



Une fois sacrés, les vainqueurs peuvent arborer leur Trophée pendant une année, pour développer leur visibilité et afficher cette reconnaissance de leurs clients. Ils ont aussi la possibilité d’accéder à des informations relatives à leur marché et à la concurrence, par une analyse poussée des votes réalisée par Qualimetrie.