Car Avenue accélère l’ancrage européen du constructeur chinois Geely

Accélération pour le constructeur chinois Geely en Europe ! À l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris mi-octobre, il a annoncé le renforcement de son partenariat avec le groupe de distribution automobile lorrain, Car Avenue.

Initié au Luxembourg et en Belgique en avril dernier, ce partenariat va s’étendre à la France et à l’Allemagne. 15 points de vente sont aujourd’hui opérationnels depuis début septembre dans les quatre pays d’implantation du groupe lorrain : Luxembourg (1 point de vente), France (6 points de vente), Belgique (4 points de vente) et Allemagne (4 points de vente).

150 commandes ont déjà été enregistrées sur le seul mois de septembre selon le groupe. Objectif affiché : 4 000 véhicules Geely vendus à l’horizon 2030.

Portefeuille de marques complémentaires

«C’est une étape importante pour notre groupe. Pour la première fois, nous accompagnons le déploiement d’une même nouvelle marque à l’échelle de l’ensemble de notre territoire européen. Geely nous apporte sa capacité d’innovation, sa technologie et sa puissance industrielle. De notre côté, nous lui apportons notre connaissance des marchés, notre expérience de la distribution et notre ancrage local», assure Amaury de Bourmont, CEO de Car Avenue Group.

L’intégration de Geely au réseau Car Avenue s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à construire un portefeuille de marques complémentaires et à accompagner les évolutions du marché automobile.

«Notre partenariat avec Car Avenue est particulier, car cette entreprise est notre concessionnaire partenaire ambassadeur dans plusieurs régions. Il nous permet d’allier nos capacités de développement technologique et industriel à une connaissance approfondie du marché local, ce qui nous permet de proposer nos véhicules à un nombre croissant de clients», explique Aiden He, le CEO de Geely Europe.

Au-delà de l’ouverture de ces 15 points de vente, Geely et Car Avenue entendent inscrire leur collaboration dans la durée et accompagner la montée en puissance de la marque sur les différents marchés.