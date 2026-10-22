Le géant du streaming musical Spotify a indiqué jeudi avoir gagné 11 millions d'utilisateurs actifs mensuels au troisième trimestre et avoir atteint 788 millions d'utilisateurs actifs fin septembre, conformément aux prévisions de l'entreprise.

Cette hausse représente une progression de 11 % du nombre d'utilisateurs par rapport à l'année précédente, a précisé Spotify dans un communiqué.

La société a ajouté que le nombre d'abonnés payants avait augmenté de 9 % sur un an, pour atteindre 306 millions, légèrement au-dessus des 305 millions prévus.

"Ce trimestre, nous avons fait ce que nous avions annoncé. Nous avons bâti une entreprise solide qui continue de se renforcer", a déclaré le co-directeur général Alex Norström dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre s'est établi à 4,97 milliards d’euros (5,57 milliards de dollars), en hausse de 16 % sur un an.

Le résultat opérationnel a pour sa part augmenté de 15 %, à 672 millions d'euros.

Pour les mois à venir, l'entreprise suédoise a indiqué qu'elle s'attendait à ajouter 30 millions d'utilisateurs actifs supplémentaires à la plateforme, pour atteindre 818 millions d'ici la fin de l'année.

Spotify a également indiqué qu'il prévoit d'atteindre 316 millions d'abonnés payants.

Ces dernières années, la société a commencé à se diversifier au-delà de la musique, investissant d'abord massivement dans les podcasts, et elle s'est également lancée dans les livres audio.

Début octobre, le géant du streaming a annoncé qu'il étendait l'accès à son service de livres audio à plus de 180 marchés, contre 22 auparavant.

Face aux préoccupations croissantes dans l'industrie musicale concernant le risque de voir les contenus générés par l'IA submerger les catalogues de streaming, la société a récemment pris des mesures pour identifier et étiqueter les contenus issus de l'IA.

Plus tôt cette semaine, elle a indiqué avoir retiré "plus de 50 millions de morceaux bâclés et de spams" des recommandations — ce qui signifie que ces titres ne seront pas suggérés aux auditeurs — cette année.

En août, elle a annoncé le lancement d’un nouveau badge "IA Persona" pour identifier les producteurs de contenus générés par l'IA et qui ne sont pas de vraies personnes.

En avril, l'entreprise a lancé son badge "Vérifié par Spotify", indiquant qu'un profil a été examiné et répond à son standard d'authenticité.

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