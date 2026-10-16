À Saint-Quentin, le Bus France Services sillonne les quartiers

Les habitants des quartiers Europe, Faubourg d’Isle, Neuville, Saint-Martin, Remicourt, Saint-Jean et Vermandois peuvent bénéficier de l’accompagnement proposé par le Bus France Services. Les agents les aident dans leurs démarches liées notamment à la santé, à la famille, à la retraite et à l’emploi. Ils peuvent également les guider dans l’utilisation des services en ligne et répondre à leurs questions.

Cette présence mobile permet aux usagers de bénéficier d’un accompagnement près de leur domicile, sans devoir systématiquement se déplacer vers un guichet fixe.

Pour le territoire, l’enjeu est de faciliter l’accès aux droits et de limiter les difficultés liées à la dématérialisation des démarches. L’accompagnement peut notamment aider les personnes peu familiarisées avec les outils numériques à effectuer leurs formalités et à accéder aux services auxquels elles peuvent prétendre.

Un bus mobile facilite les démarches à Saint-Quentin

En France, les dispositifs France Services cherchent à simplifier l’accès aux principales démarches administratives en regroupant plusieurs services au sein d’un même lieu d’accueil. Les bus itinérants complètent ce maillage en intervenant dans les quartiers ou les communes où l’accès aux guichets peut être plus difficile.

Au-delà de la proximité, ces dispositifs présentent un enjeu économique et territorial. La dématérialisation des formalités réduit certains déplacements, mais elle peut aussi créer des obstacles pour les personnes qui ne disposent pas d’un équipement adapté ou maîtrisent peu les outils numériques. L’accompagnement humain contribue alors à prévenir les ruptures dans l’accès aux prestations sociales, aux démarches liées à l’emploi ou aux droits à la retraite.

Pour les collectivités, ces services mobiles supposent une organisation des tournées, la mobilisation d’agents et des moyens logistiques. Ils participent à maintenir un accès aux services publics dans les territoires, tout en rapprochant les administrations des besoins quotidiens des habitants.