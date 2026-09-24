SFR renforce son réseau mobile à Metz avant la venue du pape Léon XIV

En lien avec la Préfecture de la Moselle, l’opérateur a installé deux stations mobiles temporaires dans le centre-ville. La première se trouve place Jean-Paul II et repose sur un pylône monotube de 25 mètres de haut. La seconde, installée place de l’Esplanade, est équipée d’un mât télescopique de 15 mètres.

Avec la concentration de visiteurs attendue, le réseau mobile devrait être davantage sollicité que lors d’une journée habituelle. Photos, vidéos, réseaux sociaux ou encore échanges de messages peuvent notamment entraîner une hausse importante du trafic. À Metz, SFR couvre aujourd'hui 99,8 % de la population en 5G et poursuit ses investissements afin d'accompagner les grands rassemblements du territoire.

«Chez SFR, nous avons à cœur d’accompagner les grands événements qui font vivre nos territoires et renforcent leur attractivité. La venue du pape Léon XIV constitue un rendez‑vous spirituel majeur qui rayonne mondialement et nous sommes fiers d’y contribuer en assurant une connectivité mobile de qualité. Ce dispositif permet à chacun de rester connecté, de partager ses moments forts, tout en garantissant une coordination logistique et sécuritaire optimale. Il illustre concrètement notre engagement à proposer un réseau fiable et performant, partout et pour tous», déclare Hervé Depierre, Délégué Régional Grand Est de SFR.



