L’événement s’adresse notamment aux jeunes, aux demandeurs d’emploi et au grand public. Il met également en avant la diversité des métiers de l’industrie et la place des femmes dans les différentes filières. Dans l’Aisne, les entreprises sont invitées à participer à cette nouvelle édition en organisant leurs propres événements.

Les entreprises de l’Aisne peuvent proposer leurs événements

L’édition 2025 avait réuni 5,1 millions de participants autour de 8 000 événements organisés en France. Pour 2026, les entreprises axonaises peuvent à leur tour proposer une visite, une rencontre, une présentation de leurs métiers ou tout autre rendez-vous destiné à faire découvrir leur activité. Les initiatives peuvent notamment permettre de présenter les formations et les débouchés, de faire découvrir les savoir-faire des salariés et, pourquoi pas, de susciter de nouvelles vocations auprès des jeunes. Les entreprises qui souhaitent participer ont jusqu’au 9 novembre 2026 pour faire labelliser leur événement.

Une semaine pour découvrir les métiers autrement

La Semaine de l’industrie joue le rôle de médiateur entre le monde professionnel et l’enseignement. Les événements organisés permettent de découvrir les coulisses des entreprises, d’échanger avec leurs salariés et de mieux comprendre les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur. Ces rencontres sont aussi l’occasion de déconstruire certaines idées reçues sur l’industrie et de montrer la diversité des métiers qui existent aujourd’hui, notamment dans les domaines liés au numérique et à la transition écologique.