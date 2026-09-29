La navigation est devenue quasiment impossible sur certaines parties du Rhin en Allemagne après que le fleuve a atteint un niveau historiquement bas à cause d'une sécheresse persistante, a indiqué mardi la Fédération allemande de la navigation intérieure (BDB).

Depuis cet été marqué par plusieurs épisodes caniculaires, des phénomènes exacerbés par le réchauffement climatique, le niveau du Rhin est extrêmement bas, ce qui perturbe le transport de marchandises sur cet artère clé pour le commerce en Europe de l'ouest.

Le ralentissement de la navigation affecte particulièrement des secteurs comme la chimie et la sidérurgie, et ajoute une pression supplémentaire sur la première économie européenne, déjà en berne.

A peine plus d'un mètre mardi: le manque persistant de précipitations a fait chuter la profondeur navigable à Kaub, entre Coblence et Mayence (ouest), un point de référence crucial pour la navigation sur le grand fleuve.

A ce niveau, les bateaux transportant des marchandises ne peuvent pratiquement plus passer.

"La plupart des capitaines de bateaux allemands disent +c'est trop peu profond, je n'y vais plus+", a expliqué à l'AFP Matthias Röser, de la Fédération de la navigation intérieure.

Seuls des bateaux spécialement adaptés, ou ne transportant quasiment aucune cargaison, peuvent encore y naviguer.

Le Rhin est de fait coupé en deux, a résumé à l'AFP Thomas Puls, expert en transport à l'institut économique IW de Cologne.

Les tronçons supérieur et moyen du fleuve sont ainsi isolés des grands ports plus au nord, comme celui de Duisbourg, près de la frontière néerlandaise, ou de Rotterdam aux Pays-Bas.

"Le problème est qu'il pleut bien, bien, bien trop peu depuis des mois", a déploré M. Puls. "Nous avons juste besoin de pluie, rien d'autre ne peut aider".

Des entreprises comme le sidérurgiste Thyssenkrupp et le chimiste BASF ont déjà eu recours ces dernières semaines à des navires spécialement adaptés pour transporter leurs produits.

Seuls quelque 5 % des marchandises sont transportées par voie fluviale en Allemagne, mais le Rhin concentre près de deux tiers du fret sur les voies navigables intérieures du pays, selon M. Puls.

Pour soulager les entreprises, le gouvernement a levé en août l'interdiction de circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés. Le ministre des Transports Steffen Bilger a annoncé mardi de nouvelles dérogations.

Mais la cargaison d'un seul navire, notamment chargé de produits pétroliers, nécessite généralement un grand nombre de poids lourds, souligne M. Puls.

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