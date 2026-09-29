Le partenariat concerne la Saône-et-Loire, l’Yonne, la Nièvre et la Côte-d’Or. Il permet aux équipes de Detect Réseaux Dijon d’accéder à certains ouvrages d’Enedis pour réaliser des investigations complémentaires. Ces opérations servent à vérifier ou à préciser la position des réseaux existants avant le début de certains chantiers. Elles s’inscrivent dans le cadre de la réglementation relative à la prévention des dommages aux réseaux.

Prévenir les incidents sur les chantiers

L’objectif est de disposer de données plus précises sur les ouvrages présents dans les zones de travaux. Cette meilleure connaissance doit réduire les incertitudes lors des interventions et limiter les risques de détérioration des réseaux. Elle contribue également à renforcer la sécurité des personnes intervenant sur les chantiers et à préserver les infrastructures ainsi que la continuité des réseaux. La convention renouvelée pour une nouvelle année encadre l’accès aux ouvrages concernés et les opérations de détection menées par les équipes.