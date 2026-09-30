Transitions Pro Grand Est dévoile les Trophées de la Reconversion 2026

La reconversion professionnelle sera célébrée en Moselle le jeudi 15 octobre 2026. Dès 18 h, le Centre de Congrès Robert Schuman à Metz accueillera la 4e édition des Trophées de la Reconversion Grand Est. Initié par Transitions Pro Grand Est, ce rendez-vous économique réunira près de 300 acteurs de l’emploi pour valoriser des actifs régionaux ayant transformé leur carrière avec succès. L'objectif est de mettre en lumière des réussites concrètes au sein des filières stratégiques du territoire à travers six catégories de prix.

Six catégories pour valoriser des parcours économiques d'avenir

Le concours mettra en compétition 85 candidats parrainés par l'organisme paritaire. Les distinctions se déclinent en six catégories adaptées aux enjeux des entreprises : le changement de métier, la création d'entreprise, la prévention de l'usure professionnelle ou encore la co-construction du parcours avec l'employeur. Pour Lionel Lemaire, directeur général de Transitions Pro Grand Est, ces initiatives individuelles répondent directement aux mutations des filières régionales clés comme la santé, le numérique et l'industrie. Les lauréats recevront une œuvre signée de l'artiste Daniel Mestanza avant de concourir pour la finale nationale à Paris.

Une synergie territoriale entre décideurs et acteurs de l'emploi

L'événement s'impose comme un carrefour stratégique pour l'écosystème économique régional. Les différents jurys rassemblent des partenaires institutionnels majeurs, incluant la Région Grand Est, la CCI, la DREETS ainsi que des réseaux de directeurs des ressources humaines et des institutions bancaires comme BNP Paribas. Cette mobilisation témoigne du rôle central de Transitions Pro Grand Est dans le financement et l'accompagnement des transitions énergétiques et managériales des salariés du secteur privé.

L'accès à cette soirée de remise des prix est entièrement gratuit pour le grand public, sur condition d'une inscription préalable en ligne.