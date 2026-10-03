Installée à Charnay-lès-Mâcon depuis 1976, Aratal Attractive Mobility a marqué son cinquantenaire le 25 septembre 2026. Pour l’occasion, ses locaux ont accueilli le public, avant une rencontre avec ses partenaires, fournisseurs et plusieurs acteurs locaux. L’entreprise s’est développée progressivement depuis ses débuts dans le secteur des ascenseurs.



Son histoire commence avec ARA, fondée en 1976. Une nouvelle activité destinée aux particuliers est ensuite lancée avec TAL en 2001. Les deux entités se regroupent deux ans plus tard pour former ARATAL. La société poursuit ensuite sa croissance avec l’intégration de FERA France Élévateurs Rhône Alpes en 2012. Elle développe également son activité autour des équipements Cibes Lift. Depuis 2017, ses équipes travaillent depuis la zone Europarc.

Une activité centrée sur l’accessibilité

L’entreprise conçoit et installe plusieurs types d’équipements permettant de faciliter les déplacements et l’accès aux bâtiments. Parmi ses solutions figurent les ascenseurs privatifs, les monte-escaliers, les élévateurs adaptés aux personnes à mobilité réduite et les monte-charges.



Aratal Attractive Mobility s’adresse à différents publics. Elle intervient auprès des particuliers, mais aussi des entreprises et des collectivités. Son activité s’appuie également sur des relations avec des architectes, des mairies et des structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes.



Avec 25 collaborateurs, la société opère principalement en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes. Elle assure actuellement le suivi de plus de 1 400 contrats de maintenance. Son activité représente plus de 6 millions d’euros de chiffre d’affaires.