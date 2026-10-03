Entreprises
Longpré-les-Corps-Saints (80) Longpré-les-Corps-Saints (80)
En bref

Prospa : 100 ans d'histoire industrielle à Longpré-les-Corps-Saints

L’usine Prospa, spécialisée dans la fabrication de peintures industrielles, a célébré ses 100 ans d’histoire. Implantée à Longpré-les-Corps-Saints dans la Somme, elle s’appuie sur son savoir-faire historique et une tradition familiale toujours entretenue par le groupe PRM pour poursuivre son développement.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 3 octobre 2026 - Mis à jour le 3 octobre 2026
<p>Dirigeants, salariés, anciens collaborateurs jusqu’aux descendants du fondateur, André Monestier, ont honoré le siècle d’histoire industrielle de Prospa, toujours en activité sur les bords de la Somme entre Abbeville et Amiens. Nicolas Blangy, le président du groupe amiénois PRM, aux côtés de son père et prédécesseur Jean- Jacques, ainsi que François Taconnet, le directeur de l’usine, ont voulu prendre date avec l’ensemble des hommes et des femmes, d’hier et d’aujourd’hui, qui ont participé à cette épopée manufacturière et humaine. L’entreprise confirme : «<em>Cet anniversaire est l’occasio.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte