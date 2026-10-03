Prospa : 100 ans d'histoire industrielle à Longpré-les-Corps-Saints

En bref

L’usine Prospa, spécialisée dans la fabrication de peintures industrielles, a célébré ses 100 ans d’histoire. Implantée à Longpré-les-Corps-Saints dans la Somme, elle s’appuie sur son savoir-faire historique et une tradition familiale toujours entretenue par le groupe PRM pour poursuivre son développement.