Prospa : 100 ans d'histoire industrielle à Longpré-les-Corps-Saints

Entreprises
Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans
04/10/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
L’usine Prospa, spécialisée dans la fabrication de peintures industrielles, a célébré ses 100 ans d’histoire. Implantée à Longpré-les-Corps-Saints dans la Somme, elle s’appuie sur son savoir-faire historique et une tradition familiale toujours entretenue par le groupe PRM pour poursuivre son développement.
L'usine de fabrication de peintures Prospa, installée depuis 100 ans au cœur de la Somme. © Prospa
La livraison des peintures par voie ferroviaire. © Prospa
Le fondateur André Monestier (à droite). © Prospa
Le président de PRM, Nicolas Blangy, son prédécesseur Jean-Jacques Blangy et le directeur de l'usine Prospa, François Taconnet. © Jérôme Halâtre
Une dizaine de descendants directs du fondateur André Monestier présente pour l'événement. © Benoit Maleplate
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