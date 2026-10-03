Saint-Quentin : Bérénice Onceuponamouse, l'art délicat du feutrage

Portrait

Amoureuse des matières dont la laine ainsi que des couleurs, Bérénice Onceuponamouse, de son vrai nom Véronique Elzière-Barbarant, perpétue une méthode artisanale et rare, celle du feutrage à l’aiguille. Avec cette technique, la feutrière réalise des tableaux mais aussi des personnages hauts en couleurs : souris, moutons, hérissons et autres ratons laveurs.