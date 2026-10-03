Saint-Quentin : Bérénice Onceuponamouse, l'art délicat du feutrage

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Les Entrepreneurs de l'Oise fêtent leurs 40 ans
04/10/2026 Virginie Kubatko
Beauvais (60)
Amoureuse des matières dont la laine ainsi que des couleurs, Bérénice Onceuponamouse, de son vrai nom Véronique Elzière-Barbarant, perpétue une méthode artisanale et rare, celle du feutrage à l’aiguille. Avec cette technique, la feutrière réalise des tableaux mais aussi des personnages hauts en couleurs : souris, moutons, hérissons et autres ratons laveurs.
Les souris en 2D et 3D réalisées par la feutrière ont beaucoup de succès. (c) Marie-Line Waroude
Véronique Elzière-Barbarant manie la laine et mélange les fibres pour réaliser les couleurs. (c) Marie-Line Waroude
Un travail précis et méticuleux. (c) Marie-Line Waroude
Les tableaux réalisés font penser à de véritables peintures. (c) Marie-Line Waroude
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