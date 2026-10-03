Entreprises
Saint-Quentin (02) Saint-Quentin (02)
Portrait

Saint-Quentin : Bérénice Onceuponamouse, l'art délicat du feutrage

Amoureuse des matières dont la laine ainsi que des couleurs, Bérénice Onceuponamouse, de son vrai nom Véronique Elzière-Barbarant, perpétue une méthode artisanale et rare, celle du feutrage à l’aiguille. Avec cette technique, la feutrière réalise des tableaux mais aussi des personnages hauts en couleurs : souris, moutons, hérissons et autres ratons laveurs.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 3 octobre 2026 - Mis à jour le 3 octobre 2026
<p>C'est un savoir-faire unique et de plus en plus rare dont le résultat ne manque pas de surprendre et de susciter l’admiration. Chez Bérénice Onceuponamouse, la création artistique est au rendez-vous et avec sa technique du feutrage à l’aiguille, elle réalise des tableaux en laine cardée ou encore un bestiaire d’animaux en 2D et en 3D dont les fameuses souris qui lui ont inspiré son pseudonyme. «<em>J’ai un amour des matières comme la laine, les tissus, ou encore les boutons depuis très longtemps puisque j’avais une grand-mère couturière avec laquelle j’ai grandi</em>, raconte Véronique Elzi.

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte