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En Moselle, les aidants à l’honneur du 6 au 20 octobre

La Journée nationale des aidants, célébrée le 6 octobre, met en lumière les 11 millions de personnes qui accompagnent en France un proche malade, en situation de handicap ou en perte d’autonomie. L’événement vise à rendre leur rôle plus visible et à rappeler les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien.


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© InoStudiox / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA)

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Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 30 septembre 2026

Cette journée permet également de mieux informer les aidants sur les solutions de répit, les dispositifs de financement et leurs droits. Elle contribue à faire reconnaître leur place essentielle dans la société, tout en leur offrant, ainsi qu’aux personnes accompagnées, des moments de convivialité, de partage et de bien-être.

En Moselle, plusieurs rendez-vous sont organisés du 6 au 20 octobre 2026. Le programme débutera mardi 6 octobre à Metz, de 8 heures à 17 heures, avec un forum de professionnels, des ateliers, une conférence et une déambulation clownesque à l’Hôtel de Ville. D’autres rencontres auront lieu le 8 octobre à Petite-Rosselle et le 13 octobre à Hagondange.

Les participants pourront ensuite se retrouver le 14 octobre à Thionville, autour d’une animation radio, d’un café des aidants et de différents ateliers. Le 15 octobre, Langatte proposera un théâtre-débat, des activités de bien-être et des stands d’information. La clôture se déroulera le 20 octobre prochain à Rohrbach-lès-Bitche, avec une table ronde, des ateliers, un concert bien-être et une séance de relaxation sonore. Ces initiatives associent échanges, détente et informations pratiques pour soutenir les aidants et leurs proches.