En Moselle, les aidants à l’honneur du 6 au 20 octobre

Cette journée permet également de mieux informer les aidants sur les solutions de répit, les dispositifs de financement et leurs droits. Elle contribue à faire reconnaître leur place essentielle dans la société, tout en leur offrant, ainsi qu’aux personnes accompagnées, des moments de convivialité, de partage et de bien-être.

En Moselle, plusieurs rendez-vous sont organisés du 6 au 20 octobre 2026. Le programme débutera mardi 6 octobre à Metz, de 8 heures à 17 heures, avec un forum de professionnels, des ateliers, une conférence et une déambulation clownesque à l’Hôtel de Ville. D’autres rencontres auront lieu le 8 octobre à Petite-Rosselle et le 13 octobre à Hagondange.

Les participants pourront ensuite se retrouver le 14 octobre à Thionville, autour d’une animation radio, d’un café des aidants et de différents ateliers. Le 15 octobre, Langatte proposera un théâtre-débat, des activités de bien-être et des stands d’information. La clôture se déroulera le 20 octobre prochain à Rohrbach-lès-Bitche, avec une table ronde, des ateliers, un concert bien-être et une séance de relaxation sonore. Ces initiatives associent échanges, détente et informations pratiques pour soutenir les aidants et leurs proches.