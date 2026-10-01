LE MET’ sensibilise ses conducteurs au handicap à Metz

De 10 h 30 à 16 h 30, plusieurs ateliers permettront aux équipes de mieux comprendre les difficultés que rencontrent les voyageurs concernés et les besoins qui en découlent au quotidien. La journée reposera notamment sur des ateliers pratiques. L’association Les Chiens Guides de l’Est présenteront l’accompagnement des personnes malvoyantes dans les transports ainsi que le rôle des chiens guides.

Des mises en situation pour mieux comprendre

Avec C’Cité, les participants pourront également prendre part à un parcours dans le noir et découvrir le Showdown, une discipline sportive pratiquée dans l’obscurité. Moulins-lès-Metz Handisports proposera de son côté une initiation à la Boccia, un sport de précision proche de la pétanque. D’autres activités permettront d’aborder le handicap moteur. Un match de ping-pong réunira notamment des personnes en fauteuil roulant et des collaborateurs de LE MET’. Le Groupe VYV présentera également un exosquelette de marche, tandis que des motos adaptées aux personnes à mobilité réduite seront exposées.

Mieux accompagner les voyageurs

Au-delà des différentes activités, cette journée doit permettre aux conducteurs de mieux appréhender les situations auxquelles peuvent être confrontés les voyageurs en situation de handicap. Les échanges et les mises en situation doivent ainsi leur donner des repères pour adapter leur accompagnement en fonction des besoins des usagers et contribuer à faciliter les déplacements de chacun sur le réseau.