La Meurthe-et-Moselle s'engage concrètement pour sa jeunesse face aux défis de l'aidance. Le mercredi 23 septembre dernier, l’Hôtel du Département à Nancy a accueilli le lancement de l’expérimentation «Jeunes aidants : de l’invisibilité à l’action». Porté par le Collectif Jeunes Aidants 54 sous l'impulsion opérationnelle de la MEIJE, cet événement a réuni des décideurs institutionnels, des chercheurs et des professionnels du médico-social pour structurer une réponse globale face à une problématique sociétale croissante.

Soutenu par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la CNSA, ce programme vise à repérer et accompagner les collégiens, lycéens et étudiants qui soutiennent un proche en perte d’autonomie, tout en mobilisant les acteurs économiques et sociaux locaux.

Un déploiement stratégique sur six bassins du département

Cette phase expérimentale cible les élèves et étudiants qui concilient formation et assistance à un proche dépendant. Le dispositif se déploie sur six territoires clés du département : Longwy, Briey, le Lunévillois, le Val de Lorraine, les Terres de Lorraine et le Grand Nancy. Lors de cette matinée de travail, la présidente du Département, Chaynesse Khirouni, a rappelé l’urgence d'identifier ces profils. Les données issues du programme de recherche JAID, présentées par l'universitaire Géraldine Dorard, démontrent l'impact de ces situations sur la scolarité et l'insertion professionnelle future de ces jeunes actifs en devenir.

Co-construction et mobilisation des acteurs de terrain

La rencontre a permis de formaliser les futures actions de terrain à travers des tables rondes et des ateliers collaboratifs de type «World Café». En associant les acteurs de l'enseignement supérieur, du secteur social et le monde économique, le collectif souhaite créer un réseau de vigilance et d'entraide interconnecté. La matinée s’est conclue par des témoignages directs recueillis sur un «mur de l'aidance», illustrant la nécessité d'adapter le tissu social régional à ces réalités humaines.

Les premiers retours d'expérience de ces six territoires pilotes serviront de base pour modéliser des dispositifs d'accompagnement transposables à l'échelle de toute la région Grand Est.