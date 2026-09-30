Une conférence consacrée à la décarbonation de Safran se tiendra mardi 6 octobre 2026 à 18h30, à l’amphithéâtre Mesures Physiques de l’IUT du Creusot. Ouverte à tous, elle sera accessible gratuitement.



La rencontre permettra de faire le point sur les émissions carbone du groupe et sur les enjeux propres au secteur aéronautique. La conférencière présentera également les objectifs fixés par Safran pour réduire son empreinte environnementale. Une démarche qui repose sur plusieurs leviers.

Quatre axes de décarbonation

Safran mise notamment sur l’innovation technologique et la modernisation de ses procédés industriels. Le groupe travaille aussi sur le développement des énergies renouvelables et l’optimisation de sa chaîne logistique. Ces quatre axes doivent contribuer à réduire les émissions liées à ses activités.



La conférence s’appuiera sur des actions déjà mises en œuvre au sein du groupe. Elle abordera aussi les difficultés rencontrées dans cette transformation. Les participants pourront échanger sur les avancées réalisées et sur les moyens d’accélérer la transition vers une industrie aéronautique moins émettrice de carbone.